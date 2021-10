Espunti i passaggi più critici per Terna, dai maggiori "paletti" per l'investimento diretto negli accumuli all'affidamento delle aste al Gse, nonché per Enel e gli altri distributori, come l'invito a "riconsiderare" la normativa primaria sull'unbundling e il divieto di condividere funzioni o servizi all'interno del gruppo verticalmente integrato. S

© Riproduzione riservata