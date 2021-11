Anche questa settimana l'energia europea pende dalle labbra di Mosca: nelle ultime ore i prezzi del gas sono scesi in misura importante, ripiegando sotto i 70 euro per MWh, dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha fatto sapere di aver ordinato a Gazprom di riempire i suoi stoccaggi europei non appena finita la campagna di iniezione nelle scor

© Riproduzione riservata