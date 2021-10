Chiudere l'industria nazionale dell'oil&gas farebbe naufragare la transizione energetica, non solo in Norvegia ma in tutta Europa. L'industria deve svilupparsi e ridurre le sue emissioni, non deve chiudere. La Norvegia raggiungerà i propri obiettivi di decarbonizzazione ma lo sviluppo di un'industria verde è molto più importante per guidare la deca

© Riproduzione riservata