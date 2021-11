Delta un po' ballerini questa mattina per le dinamiche di prezzo divergenti fra le compagnie, a causa della festività del 1° novembre. In ballo ci sono tre chiusure del Cif Med: 28, 29 ottobre e 1° novembre. A diversi rivenditori, a quanto si apprende, oggi i prezzi d'acquisto sono stati ritoccati in base alla somma algebrica delle chiusure del 28

© Riproduzione riservata