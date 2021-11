Eni annuncia in una nota di aver rafforzato la propria presenza nel mercato dell'eolico offshore del Regno Unito grazie a un accordo con Equinor e SSE Renewables per l'acquisizione di una quota del 20% del progetto Dogger Bank C da 1,2 GW. Dogger Bank C è la terza fase del più grande parco eolico offshore al mondo (3,6 GW) attualmente in costruzion

© Riproduzione riservata