È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre le legge 9 novembre 2021, n. 156 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero d

© Riproduzione riservata