Se vogliamo pagare la nostra energia a prezzi ragionevoli e non dipendere dall'estero, dobbiamo continuare a risparmiare energia e investire nella produzione di energia senza emissioni di carbonio sul nostro suolo. Ecco perché, per garantire l'indipendenza energetica della Francia, per garantire l'approvvigionamento elettrico del nostro paese e rag

© Riproduzione riservata