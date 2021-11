I prezzi record dell'energia elettrica fanno scendere il conto degli incentivi per le rinnovabili in bolletta, incentivi che sono calcolati per differenza sulla base di un prezzo di riferimento. Al 30 settembre 2021, sottolinea il Gse nel consueto aggiornamento, il costo indicativo medio degli incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotov

© Riproduzione riservata