Inizia domani in Senato la sessione di bilancio, dopo l'arrivo, giovedì scorso, del disegno di legge di Bilancio. Il testo è arrivato in Parlamento quasi un mese dopo la scadenza prevista per legge del 20 ottobre. Il governo Draghi ha fatto meglio del predecessore, il cui Ddl di Bilancio era arrivato alla Camera addirittura il 20 novembre © Riproduzione riservata