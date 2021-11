Il testo è ancora oggetto di modifiche prima di essere inviato a Bruxelles per la verifica di compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato, un ultimo passo per il quale è necessario aspettare la pubblicazione in Gazzetta del decreto legislativo di recepimento della direttiva Red II. Parliamo del decreto “Incentivi in materia di produzione di bio

© Riproduzione riservata