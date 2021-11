L'Agenzia delle entrate ha pubblicato le risposte ai primi quesiti sull'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal DL 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus (decreto Antifrodi 359634). In particolare, nelle Faq appena pubblicate sul

© Riproduzione riservata