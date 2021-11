Grandi aziende come Enel e Axpo, associazioni degli operatori di elettricità e gas come Anigas, Assogas, Elettricità Futura e Energia Libera, dei consumatori non domestici come Aicep, Cna e Confcommercio, dei produttori di impianti e tecnologie come Anie e Italia Solare, e think tank come Ecco sono stati tra i protagonisti della prima giornata di a

© Riproduzione riservata