La Regione Lazio ha aggiudicato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della sede della Giunta in via Cristoforo Colombo n. 212. Quattro le offerte pervenute. Le società aggiudicatarie sono Italiana Facility Management e Romana Ambiente. Rispetto al valore inizialmente stimato del contratto di 22.028.181,34 euro, la gar

© Riproduzione riservata