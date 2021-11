Nelle ultime due sedute il Mediterraneo ha piazzato due rialzi che hanno annullato il tonfo di venerdì 19, valevole per ieri mattina. Sul Cif Med del 23 novembre la benzina, convertita al cambio di 1,1259 dollari, si è posizionata a 503,43 euro per mille litri, il diesel 10ppm a 520,29, il gasolio 0,1 a 508,85 e il denso Btz a 469,40 euro per mille

