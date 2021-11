Plt energia, ha sottoscritto UniCredit Bei e Cdp un contratto di finanziamento per 92,3 milioni di euro a supporto della realizzazione di progetti eolici greenfield, in fase di costruzione, per una capacità pari a 95 MW. Nell'ambito della stessa operazione, la società ha sottoscritto con Cdp e Unicredit un ulteriore finanziamento, per complessivi 4

© Riproduzione riservata