Dopo l'aumento record del 25,7% dal 1° novembre (v. Staffetta 28/10), dal 1° dicembre le tariffe per le reti urbane di Gpl aumenteranno solo, si fa per dire, del 4,4%. Sulla scia dell'ulteriore aumento dal 1° novembre dei prezzi di contratto del propano in dollari pe

© Riproduzione riservata