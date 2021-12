Eni è stata nominata “Explorer of the Year 2021” dall'Energy Council/World Energy Corporate Assembly (Weca). Gli ‘Awards of Excellence' vengono assegnati annualmente a Londra dall'Energy Council a individui e compagnie all'avanguardia per nuove iniziative di alto profilo, creazione di valore e performance operative e finanziarie di eccellenza. Eni

