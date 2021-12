Sui circuiti elettronici internazionali le quotazioni del petrolio continuano a muoversi in modo assai scomposto, prevalentemente al ribasso, mentre è in corso il vertice dei paesi produttori dell'OpecPlus. Dal discorso di apertura della Conferenza Opec sembra sia probabile che l'Organizzazione decisa di mettere in stand by il piano di aumento prog

© Riproduzione riservata