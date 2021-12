Il sistema funziona, il sistema non funziona. Non poteva essere più radicale lo scontro sulle soluzioni al caro energia andato in onda al Consiglio Energia oggi pomeriggio. Uno scontro preparato da due documenti contrapposti sulla riforma del mercato elettrico (disponibili in allegato) per il superamento o il mantenimento del sistema del prezzo mar

© Riproduzione riservata