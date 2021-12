Si terrà giovedì 9 dicembre alle 16 il webinar “Idrogeno per la mobilità: un'opportunità da cogliere” organizzato da Assopetroli-Assoenergia in collaborazione con Air Liquide. All'evento interverranno Jacopo Zanetti (business developer H2E, Air Liquide), Matteo Lorenzo Corda (responsabile public affairs and funding, Air Liquide) e il segretario gen

© Riproduzione riservata