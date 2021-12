Con delibera n. 29892 pubblicata sul Bollettino 48 del 6 dicembre l'Antitrust ha deciso di non avviare l'istruttoria sull'acquisizione da parte di Iren S.p.A. del controllo esclusivo - in via indiretta - di Bosch Energy and Building Solutions Italy S.r.l., società attualmente controllata da Robert Bosch S.p.A. © Riproduzione riservata