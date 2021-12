I consumi di diesel e benzina dovrebbero raggiungere il picco in Europa nel 2022. Entro il 2031, l'uso di entrambi i carburanti dovrebbe scendere del 32% rispetto al picco, a 139 miliardi di litri per il gasolio e a 62 miliardi di litri per la benzina. È la proiezione contenuta nel Eu Agricultural Outlook 2021-2031, presentato oggi dalla Commission

© Riproduzione riservata