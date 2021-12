La Corte costituzionale, in un'attesa sentenza pubblicata martedì sera, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Camera arbitrale dell'Anac contro l'obbligo per i distributori gas di continuare a versare ai Comuni il canone concessorio anche dopo la scadenza delle concessioni, in attesa delle nuove gare

