È arrivato ieri sera il via libera del Consiglio UE alla prima parte del regolamento sulla tassonomia della finanza sostenibile, che dal prossimo anno definirà le attività che possono essere etichettate come green in alcuni settori tra cui i trasporti e l'edilizia. Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 442 del 9

© Riproduzione riservata