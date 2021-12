Nuovo ingresso in Galileo Green Energy (Gge), piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento nel settore delle energie rinnovabili. Da gennaio 2022, annuncia la società, l'avvocata Laura Belardinelli entrerà a far parte di Gge in qualità di General Counsel. Negli ultimi cinque anni Belardinelli ha ricoperto in Linklaters Italia il ruolo di coord

© Riproduzione riservata