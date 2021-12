Nella seduta di ieri, la commissione Bilancio della Camera ha approvato, con emendamenti, il disegno di conversione in legge del decreto Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Ora l'esame passa in assemblea. Nelle sedute di lunedì e martedì, la commi

© Riproduzione riservata