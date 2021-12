L'Autorità per l'energia ha scritto al Tar Lombardia evidenziando l'impossibilità di costruire un sito web che impedisca completamente screeshot o altri tipi di copia dei documenti sui costi dei distributori gas, come di recente richiesto all'Arera dallo stesso Tar. Per questo il regolatore propone in alternativa di costruire una data room "fisica"

