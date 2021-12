Versalis e BTS Biogas hanno siglato un accordo per sviluppare e commercializzare una tecnologia innovativa per la produzione di biogas e biometano da biomasse residuali lignocellulosiche. Lo annuncia una nota della società del gruppo Eni. "Tale tecnologia si baserà sull'integrazione della tecnologia proprietaria Versalis per il pre-trattamento term

© Riproduzione riservata