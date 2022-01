Salgono ancora i listini extra-rete dei gasoli e dei combustibili neri. La benzina, dopo aver segnato una battuta d'arresto, ha ripreso a correre. Questa mattina i gasoli hanno incamerato circa 10 euro per mille litri e il denso Btz 5 euro per mille chili. In calo invece di 2 euro la benzina. Sul Cif Med del 18 gennaio, convertito in euro al cambio

© Riproduzione riservata