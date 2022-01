Promuovere la decarbonizzazione del settore metallurgico in Italia e all'estero. È l'oggetto dell'accordo firmato da Snam e Tenova, società attiva nello sviluppo e fornitura di soluzioni sostenibili per l'industria metallurgica. Le due aziende si sono impegnate a condurre studi strategici e analisi di mercato congiunte per realizzare infrastrutture

© Riproduzione riservata