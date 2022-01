In questi anni il calo dei costi delle tecnologie rinnovabili a fronte di un aumento dei prezzi finali ha creato un'extrarendita per i produttori come Enel, che beneficia anche di quella legata agli asset regolati di distribuzione. E' quanto sostiene il Tavolo della domanda, raggruppamento di industrie energivore di Confindustria, che rispondendo a

© Riproduzione riservata