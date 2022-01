Terna ha pubblicato il calendario delle sessioni di mercato secondario del capacity market per tutti i mesi di consegna dell'anno 2022. Si comincia con la sessione per il mese di febbraio, in programma per il 25 gennaio. Terna si riserva di comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle date indicate. In allegato il calendario completo.

