Edison è entrata in Hydrogen Park, Consorzio per l'idrogeno di Porto Marghera, con il 9,732% delle quote. Lo annuncia la stessa società in una nota. Hydrogen Park è nato a Porto Marghera nel 2003 con lo scopo di realizzare sperimentazioni su scala industriale nel settore dell'idrogeno. Tra gli altri soci del Consorzio ci sono Confindustria Venezia

© Riproduzione riservata