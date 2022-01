Se il mercato lo richiede il gasdotto Tap è pronto ad anticipare alla prossima estate la conclusione della fase delle offerte vincolanti per l'aumento di capacità. Lo dice in un'intervista a Il Messaggero di oggi il country manager della società Luca Schieppati, aggiungendo che in effetti finora, nella fase non vincolante, la richiesta del mercat

© Riproduzione riservata