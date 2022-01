Arpa Emilia Romagna ha pubblicato “Dati ambientali 2020. La qualità dell'ambiente in Emilia-Romagna”, la diciannovesima edizione dell'annuario che raccoglie i principali dati relativi all'ambiente in Emilia-Romagna. Nel documento sono presentati, in forma sintetica, i dati relativi al 2020 sull'andamento di temi ambientali quali clima, aria, acqua,

© Riproduzione riservata