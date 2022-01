Assodistil, l'associazione italiana delle distillerie industriali, e l'associazione Ebs (Energia da biomasse solide) hanno scritto al ministero della Transizione Ecologica per chiedere il rinnovo degli incentivi per la generazione di energia da biomasse. L'incentivazione della produzione di energia rinnovabile si applica agli impianti entrati in es

© Riproduzione riservata