In linea col processo di transizione energetica in atto, nel sistema elettrico italiano cresce la quota di domanda soddisfatta dalla produzione da Fer non programmabili e si riduce il residuo da soddisfare con fonti convenzionali; un dato non inficiato dall'emergenza Covid '19 e conseguente contrazione della domanda elettrica. Le esperienze maturat

© Riproduzione riservata