Al fine di adempiere i target europei al 2030 e 2050, e nel solco della transizione energetica in atto, il settore elettrico è in continua trasformazione. All'azione di governi e imprese è tuttavia fondamentale affiancare il coinvolgimento dei consumatori, attraverso iniziative e best practice quali la creazione di comunità energetiche per la gener

© Riproduzione riservata