Terzo rincaro dei prezzi d'acquisto in extra-rete. Il Cif Med tuttavia ha piazzato per domani un altro aumento, supportato dal peggioramento del cambio euro/dollaro nelle indicative della Bce. I venti di guerra per la crisi Russia-Ucraina, se affondano le borse, spingono al rialzo i greggi. Questa mattina la benzina ha incamerato 6 euro per mille l

© Riproduzione riservata