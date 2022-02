Cola a picco il conto in bolletta degli incentivi alle rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. Per questo tipo di impianti, l'onere che il sistema sostiene per finanziare gli incentivi dipende dalla differenza tra il prezzo di mercato e la tariffa riconosciuta e si è quindi significativamente ridotto col rally dei prezzi degli ultimi mesi.

© Riproduzione riservata