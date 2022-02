Versalis, società chimica di Eni, annuncia in una nota l'avvio della produzione di bioetanolo da biomasse lignocellulosiche a Crescentino, in provincia di Vercelli. "Lo stabilimento, acquisito nel 2018, è stato riconfigurato grazie a importanti investimenti e ha avviato la produzione di bioetanolo advanced, in conformità con la normativa europea pe

© Riproduzione riservata