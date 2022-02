Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, circa due terzi dei superamenti degli standard di qualità dell'aria registrati tra il 2014 e il 2020 erano legati al traffico intenso nei centri urbani e in prossimità delle maggiori strade, per le emissioni di ossidi di azoto (NOx). Il traffico su strada è risultato una fonte primaria di inquinamento dell'

© Riproduzione riservata