Durante l'esame di ieri del DL Sostegni ter, in sede referente, in commissione Bilancio del Senato, il presidente della commissione Pesco ha annunciato che i relatori saranno Donatella Conzatti di Italia Viva, Dario Damiani di Forza Italia e Antonio Misiani del Partito Democratico. La commissione ha poi fissato il termine per la presentazione degli

© Riproduzione riservata