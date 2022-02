Secondo uno studio di Transport&Environment, se adottata così com'è la FuelEU Maritime – la misura del Fit for 55 mirante a ridurre le emissioni nel settore del trasporto marittimo – non farà che stimolare l'utilizzo di gas naturale come carburante, dato che il gas è il carburante alternativo più economico e facilmente reperibile. Per evitare che q

© Riproduzione riservata