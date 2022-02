Il 24 gennaio la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato in via definitiva il regolamento che quantifica e ripartisce l'energia elettrica che deve essere ceduta gratuitamente alla Regione in attuazione della legge regionale 21/2020 sulla Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico

© Riproduzione riservata