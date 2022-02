La Commissione europea invita gli Stati membri ad esprimere il proprio interesse a partecipare al meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile. I Paesi hanno tempo fino al 15 marzo per esprimere la loro preferenza, che non ha valore vincolante, come Paese contribuente o ospitante.

