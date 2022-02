La Mag Lazio Srl, controllata dal gruppo pugliese Marseglia, ha presentato al Mite un progetto di impianto agrovoltaico da 46,16 MW a Sezze, in provincia di Latina. L'impianto si comporrà di 69414 moduli fotovoltaici da 665 W da installare su pensiline verticali per una produzione stimata di 1.416 kWh annui per kWp di potenza installata, per un tot

© Riproduzione riservata