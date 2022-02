Il caro energia non solo rappresenta un pericolo per la ripresa post pandemia, le imprese e la stabilità dei prezzi al consumo, ma minaccia anche di bloccare la transizione energetica, rendendone il costo insostenibile. Lo sostiene in questo intervento Guido Bortoni, secondo cui prima che sia troppo tardi bisogna ricucire lo “strappo” creato da

