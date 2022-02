Non applicare la norma sugli extraprofitti agli impianti da fonti rinnovabili che non godono di incentivi e, in particolare, a quelli entrati in esercizio negli ultimi anni; estendere il periodo temporale oggetto della misura fino al termine del periodo di incentivazione per gli impianti che godono di incentivi di tipo “feed in premium”, in modo da

© Riproduzione riservata