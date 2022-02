Dopo l'approvazione alla Camera, e un rapidissimo passaggio in commissione Affari costituzionali, nella seduta di ieri il Senato ha rinnovato la fiducia al governo approvando in via definitiva il disegno di conversione del DL Milleproroghe. I voti favorevoli sono stati 196, i contrari 26. Il testo è stato approvato come licenziato dalla Camera © Riproduzione riservata